Caso Guerrina Piscaglia: Padre Graziano espulso dall’ordine religioso (Di venerdì 11 settembre 2020) Ci sono novità per quello che riguarda il Caso Guerrina Piscaglia. La famiglia della donna aspetta ancora di sapere dove sia stato occultato il cadavere di Guerrina, e per questo ancora, non ci sono risposte. Ma c’è un’altra vicenda che ha visto una importante vittoria per la famiglia della Piscaglia e riguarda Padre Graziano, l’uomo accusato e condannato per l’omicidio della sua parrocchiana. L’ordine dei Frati Premostratensi ha espulso Padre Gratien Alabi. Lo conferma l’avvocato di Padre Graziano, Riziero Angeletti al “Corriere di Arezzo”. Il sacerdote, ora ex, sta scontando nel carcere romano di Rebibbia i 25 anni di reclusione ai quali ... Leggi su ultimenotizieflash

