Caro Porro, certi ministri non li conoscono nemmeno in Parlamento (Di venerdì 11 settembre 2020) Un commensale mi ha inviato questa lettera dove racconta un episodio grottesco a cui ha assistito fuori da Palazzo Chigi e che riguarda un ministro.… Leggi il resto L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di venerdì 11 settembre 2020) Un commensale mi ha inviato questa lettera dove racconta un episodio grottesco a cui ha assistito fuori da Palazzo Chigi e che riguarda un ministro.… Leggi il resto L'articolo proviene da Nicola

NicolaPorro : Vi invito a leggere questa lettera-sfogo che ho ricevuto da un'operatrice turistica che ci racconta i problemi di u… - cricci52 : @1ettoreb Premetto non sono credente nel senso letterale della parola. Ma caro Porro come di consuetudine non hai c… - 02giugno : @NicolaPorro @02giugno io li mando vaffanculo queste merde.. Caro Porro ???????? - molly2marzo : @NicolaPorro Il fascimo caro porro nn è una menata,approfondisci i carenti studi di storia, inoltre i due ke Citi n… - Castruccio64 : RT @eugeniobosio: @NicolaPorro Caro Porro ti seguo sempre e condivido quasi tutto ,non condivido il tuo giudizio verso la Segre ,solo perch… -

Ultime Notizie dalla rete : Caro Porro Caro Porro, certi ministri non li conoscono nemmeno in Parlamento Nicola Porro Caro Porro, i prof pensano troppo alle vacanze

Apprezzo la sua rettifica, tecnicamente corretta, ma mi sono permesso di descriverle quello che ho sperimentato dall’interno del sistema scuola, prima come insegnante e poi come genitore. La richiesta ...

Apprezzo la sua rettifica, tecnicamente corretta, ma mi sono permesso di descriverle quello che ho sperimentato dall’interno del sistema scuola, prima come insegnante e poi come genitore. La richiesta ...