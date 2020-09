Cara Ferragni, altro che fascismo: i killer di Willy sono figli del vuoto culturale di tronisti e influencer (Di venerdì 11 settembre 2020) I garruli peana che hanno travolto Chiara Ferragni dopo la netta presa di posizione social sulla drammatica vicenda dell’omicidio di Willy Monteiro (“Italiano di 21 anni dalla pelle nera, è stato ucciso da un gruppo di 4 fasci che l’hanno ammazzato a calci … I giornali però non mettono il loro focus sul fascismo … Il problema lo risolvi cambiando e cancellando la cultura fascista sempre resistente in questo paese di m…”, ha scritto la nota influencer cremonese) sono da un lato sacrosanti, perché la violenza va sempre condannata senza mezze misure, dall’altro un po’ stucchevoli. Tocca dirlo: lievemente surreali. Non solo per la natura e gli orizzonti dei soggetti in campo, ma persino per lo scenario politico e ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 settembre 2020) I garruli peana che hanno travolto Chiaradopo la netta presa di posizione social sulla drammatica vicenda dell’omicidio diMonteiro (“Italiano di 21 anni dalla pelle nera, è stato ucciso da un gruppo di 4 fasci che l’hanno ammazzato a calci … I giornali però non mettono il loro focus sul… Il problema lo risolvi cambiando e cancellando la cultura fascista sempre resistente in questo paese di m…”, ha scritto la notacremonese)da un lato sacrosanti, perché la violenza va sempre condannata senza mezze misure, dall’un po’ stucchevoli. Tocca dirlo: lievemente surreali. Non solo per la natura e gli orizzonti dei soggetti in campo, ma persino per lo scenario politico e ...

AutonomoVeneto : RT @chiaralucetw: I “4 fasci picchiatori”hanno dei profili social con foto in posa con il culo pizzo e storie #instagram in barca con la mu… - marfac70 : RT @chiaralucetw: I “4 fasci picchiatori”hanno dei profili social con foto in posa con il culo pizzo e storie #instagram in barca con la mu… - mmanca : RT @chiaralucetw: I “4 fasci picchiatori”hanno dei profili social con foto in posa con il culo pizzo e storie #instagram in barca con la mu… - oznerol4 : RT @chiaralucetw: I “4 fasci picchiatori”hanno dei profili social con foto in posa con il culo pizzo e storie #instagram in barca con la mu… - Giova19611 : RT @chiaralucetw: I “4 fasci picchiatori”hanno dei profili social con foto in posa con il culo pizzo e storie #instagram in barca con la mu… -

Ultime Notizie dalla rete : Cara Ferragni Cara Ferragni, il fascismo non c’entra nulla QUOTIDIANO.NET Chiara Ferragni: "Sto cercando di superare un trauma con l'EMDR"

Ed è la stessa terapia di cui aveva già parlato Michele Bravi a Verissimo Chiara Ferragni ha parlato per la prima volta di salute mentale sui social, raccontando la sua esperienza: "Un anno e mezzo fa ...

Se dare la colpa al fascismo oggi è trendy (da Chiara Ferragni ai sinistri)

Ormai da giorni, l’Italia intera è sconvolta dalla morte di Willy Monteiro, un ragazzo di ventun’anni ucciso a suon di botte a Colleferro – provincia di Roma – nel tentativo di sedare una rissa o, for ...

Ed è la stessa terapia di cui aveva già parlato Michele Bravi a Verissimo Chiara Ferragni ha parlato per la prima volta di salute mentale sui social, raccontando la sua esperienza: "Un anno e mezzo fa ...Ormai da giorni, l’Italia intera è sconvolta dalla morte di Willy Monteiro, un ragazzo di ventun’anni ucciso a suon di botte a Colleferro – provincia di Roma – nel tentativo di sedare una rissa o, for ...