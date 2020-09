Candidato dei Verdi in Veneto spruzzato con disinfettante da militanti FdI: “Parlavo di integrazione e coabitazione” (Di venerdì 11 settembre 2020) Era in un gazebo a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza. Stava spiegando a una famiglia “il concetto di integrazione e coabitazione” quando dei militanti di Fratelli d’Italia l’hanno raggiunto da banchetto elettorale adiacente per spruzzargli addosso del disinfettante. Così si è conclusa la “piccola storia triste” – la definizione è sua – di Jacopo Giraldo, 23 anni, Candidato dei Verdi alle elezioni Regionali in Veneto. ???????? Piccola storia triste: Fratelli d’Italia (gazebo accanto al mio) mi schizza il Gel disinfettante addosso perché… Pubblicato da Jacopo Giraldo su Venerdì 11 settembre 2020 È stato lo stesso Candidato a raccontare tutto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Era in un gazebo a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza. Stava spiegando a una famiglia “il concetto die coabitazione” quando deidi Fratelli d’Italia l’hanno raggiunto da banchetto elettorale adiacente per spruzzargli addosso del. Così si è conclusa la “piccola storia triste” – la definizione è sua – di Jacopo Giraldo, 23 anni,deialle elezioni Regionali in. ???????? Piccola storia triste: Fratelli d’Italia (gazebo accanto al mio) mi schizza il Geladdosso perché… Pubblicato da Jacopo Giraldo su Venerdì 11 settembre 2020 È stato lo stessoa raccontare tutto ...

