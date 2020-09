Campania, Salvini: "De Luca chiacchierone da drive-in" (Di venerdì 11 settembre 2020) Napoli, 11 set. (Adnkronos) - "La vita e i giovani sono troppo preziosi per lasciarli in mano a un chiacchierone da drive-in come De Luca". Lo ha detto il leader della Lega "Vedo la freschezza e l'energia dei nostri candidati, tre quarti non hanno mai fatto politica e vengono da altre esperienze ed è bello così. Io ho già vinto. Se poi il governatore si chiamerà Stefano e se la Lega avrà avuto, come penso, un risultato importante, sarà ancora meglio". A chi gli chiede cosa sia cambiato nel suo giudizio sulla candidatura a presidente per il centrodestra di Stefano Caldoro, nei confronti della quale inizialmente non si era mostrato entusiasta, Salvini ha risposto: "E' cambiato il fatto che a sinistra c'è il disastro, Caldoro ha già amministrato questa terra e l'ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Napoli, 11 set. (Adnkronos) - "La vita e i giovani sono troppo preziosi per lasciarli in mano a unda-in come De". Lo ha detto il leader della Lega "Vedo la freschezza e l'energia dei nostri candidati, tre quarti non hanno mai fatto politica e vengono da altre esperienze ed è bello così. Io ho già vinto. Se poi il governatore si chiamerà Stefano e se la Lega avrà avuto, come penso, un risultato importante, sarà ancora meglio". A chi gli chiede cosa sia cambiato nel suo giudizio sulla candidatura a presidente per il centrodestra di Stefano Caldoro, nei confronti della quale inizialmente non si era mostrato entusiasta,ha risposto: "E' cambiato il fatto che a sinistra c'è il disastro, Caldoro ha già amministrato questa terra e l'ha ...

LegaSalvini : #SALVINI: 'MANDEREMO A CASA QUEL CHIACCHIERONE DI DE LUCA CHE HA ROVINATO LA CAMPANIA' ??Il 20 e 21 settembre vota… - MediasetTgcom24 : Salvini contestato a Torre del Greco: fischi e lancio di pomodori #salvini - LegaSalvini : 'CI VUOLE SALVINI IN CAMPANIA' I SOSTENITORI DEL LEADER DELLA LEGA A TORRE DEL GRECO ??Il 20 e 21 settembre vota Le… - peppe844 : RT @Misurelli77: La Campania, Napoli e Torre del Greco non hanno dimenticato tutto l'amore di Matteo (Cetto)La Salvini per i meridionali Io… - 273_333 : @borghi_claudio Gualtieri ? Rispondi ! Non fare come Salvini che dice che in Campania nulla e ‘ stato fatto e vuole… -