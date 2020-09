Campania, Salvini: "De Luca chiacchierone da drive-in" (Di venerdì 11 settembre 2020) Napoli, 11 set. (Adnkronos) - "La vita e i giovani sono troppo preziosi per lasciarli in mano a un chiacchierone da drive-in come De Luca". Lo ha detto il leader della Lega "I voti della camorra mi fanno e ci fanno schifo, noi i camorristi li inseguiamo paese per paese, piazza per piazza" ha aggiunto. " "Impatto delle regionali sul Governo? Sarà un voto dei campani per i campani e dei toscani per i toscani, non confondo i due campi". "Io spero che il Governo vada a casa il prima possibile a prescindere dalle regionali e dal referendum - ha aggiunto Salvini - perché sul tema scuola anche adesso ci sono 8 milioni di studenti e famiglie nel caos, mancano bidelli, mascherine, insegnanti, aule, banchi, mense, scuolabus. Questo Governo penso sia una calamità naturale per l'Italia e gli italiani, prima si ... Leggi su iltempo (Di venerdì 11 settembre 2020) Napoli, 11 set. (Adnkronos) - "La vita e i giovani sono troppo preziosi per lasciarli in mano a unda-in come De". Lo ha detto il leader della Lega "I voti della camorra mi fanno e ci fanno schifo, noi i camorristi li inseguiamo paese per paese, piazza per piazza" ha aggiunto. " "Impatto delle regionali sul Governo? Sarà un voto dei campani per i campani e dei toscani per i toscani, non confondo i due campi". "Io spero che il Governo vada a casa il prima possibile a prescindere dalle regionali e dal referendum - ha aggiunto- perché sul tema scuola anche adesso ci sono 8 milioni di studenti e famiglie nel caos, mancano bidelli, mascherine, insegnanti, aule, banchi, mense, scuolabus. Questo Governo penso sia una calamità naturale per l'Italia e gli italiani, prima si ...

