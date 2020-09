California, incendi: almeno 10 i morti (Di venerdì 11 settembre 2020) NEW YORK, 11 SET - Sale ad almeno 10 il bilancio dei morti negli incendi nel nord della California. Lo riferiscono le autorità americane, parlando anche di 16 dispersi. In Oregon intanto 500.000 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

GassmanGassmann : Gli incendi in California... questo il cielo fotografato dagli abitanti, una devastazione senza precedenti. Dobbiam… - Corriere : San Francisco come Blade Runner: un cielo apocalittico color arancione (colpa degli inc... - ilpost : Mercoledì le luci dei palazzi e delle auto nella baia di San Francisco sono rimaste accese anche in pieno giorno pe… - topetto : RT @HerberMax: Il cielo rosso sopra #SanFrancisco a causa degli incendi e la colonna sonora di #BladeRunner2049. La fantascienza sembra ess… - interrisnews : #Oregon, #California e #Washington continuano a bruciare. Guarda il VIDEO impressionante di San Francisco rossa! ??… -