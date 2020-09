California, gli incendi aumentano la devastazione: morti e sfollati – VIDEO (Di venerdì 11 settembre 2020) In California continuano a divampare, alte, le fiamme: nelle ultime ore il bilancio durante gli incendi è di 10 morti, migliaia gli sfollati. Gli Usa continuano a vedere fuoco e fiamme nei diversi Stati del Paese. Il problema degli incendi non è per niente una sorpresa, ma nonostante ciò continuano a provocare grossi danni alle strutture limitrofe al divampare delle fiamme. Anche il numero di morti non lascia ben sperare. Nelle ultime ore lo Stato più colpito è quello della California, che in un primo momento aveva visto il cessare del fuoco, per poi continuare la devastazione. Fonti americane riportane che, nelle ultimissime ore il numero dei morti è tornato a salire: sarebbero 10, le persone ... Leggi su bloglive

