Calciomercato Torino, tentativo per Joao Pedro: l’offerta dei granata e le pretese del Cagliari. La situazione (Di venerdì 11 settembre 2020) Nuova idea del Torino per rinforzare l'attacco.Cagliari-Roma, prove di normalità: ok a 1000 spettatori alla Sardegna Arena per l’amichevole del 12 settembreDopo i sondaggi avvenuti nelle ultime settimane, la dirigenza granata avrebbe individuato sul mercato alcuni profili che potrebbero fare al caso del neo tecnico Marco Gianpaolo. Il verbo calcistico dell'ex allenatore del Milan richiede una rosa equilibrata ma che abbia diversi interpreti per ruolo, soprattutto nei reparti avanzati. Proprio per tale ragione il club del patron Urbano Cairo avrebbe tentato nelle ultime ore un clamoroso assalto a Joao Pedro, attaccante attualmente in forza al Cagliari. Il brasiliano è stato uno dei protagonisti della compagine sarda nello scorso ... Leggi su mediagol

