Calciomercato Roma, salta lo scambio Milik-Under: il Napoli alza la posta per il bomber polacco (Di venerdì 11 settembre 2020) In bilico la trattativa Milik-Roma.Rischia infatti di saltare tutto, in quanto, secondo come riportato da Sky Sport, nell'affare potenziale tra Arkadiusz Milik e la Roma, non c'è più Cengiz Under e il Napoli avrebbe chiesto alla Roma 35 milioni di euro per lasciare andare il giocatore polacco.Non è ancora chiaro de la società capitolina sia disposta a fare questo tipo di investimento ed eventualmente liberare Edin Dzeko, cosa difficile, visto che la proposta per il polacco era il cartellino di Under più dieci milioni. Ma adesso si parla di 35 milioni per un giocatore in scadenza nel 2021, e Friedkin non vuole liberare, peraltro, Dzeko ... Leggi su mediagol

