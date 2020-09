Calciomercato Roma: intesa con il Manchester United: Smalling sarà giallorosso per i prossimi quattro anni. I dettagli (Di venerdì 11 settembre 2020) È quasi fatta, Chris Smalling presto dovrebbe tornare ad essere un giocatore della Roma.Dopo la prima ottima annata in Serie A, il centrale britannico aveva lasciato i giallorossi prima della fine della stagione per questioni legate al suo contratto con i Red Devils. I capitolini avevano provato a trovare un accordo per il prolungamento del prestito del classe ’89, senza però alcun successo. Ma la società del neo patron Friedkin non si è arresa e ha voluto assicurarsi il difensore per il nuovo campionato, in modo da inserire un rinforzo di esperienza che ha già fatto bene in Italia.I giallorossi hanno finalmente chiuso la trattativa per riportare a Roma il difensore. Per il giocatore, il club capitolino ha chiuso un accordo con il Manchester ... Leggi su mediagol

