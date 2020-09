Calciomercato, nome a sorpresa per l’attacco dell’Inter. Genoa e Atalanta provano il colpaccio, tentativo del Torino (Di venerdì 11 settembre 2020) Le trattative di Calciomercato entrano sempre più nel vivo, il campionato di Serie A sta per iniziare ma per concludere le operazioni ci sarà tempo fino ai primi giorni di ottobre. Le dirigenze provano a chiudere altri colpi, oggi è stata una giornata ricca di emozioni, ecco tutto nel dettaglio. ESTERO – Florenzi è ufficialmente un nuovo calciatore del Psg. “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l’arrivo di Alessandro Florenzi dall’AS Roma. Il giocatore ha firmato un prestito fino al 30 giugno 2021 compresa un’opzione di acquisto. Il 29enne terzino destro è nato a Roma ed è passato attraverso le fila dell’AS Roma, diventando professionista nel 2011. Alessandro è diventato capitano nel 2019, totalmente con 280 presenze, segnando 28 gol e fornendo 32 ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 11 settembre 2020) Le trattative dientrano sempre più nel vivo, il campionato di Serie A sta per iniziare ma per concludere le operazioni ci sarà tempo fino ai primi giorni di ottobre. Le dirigenzea chiudere altri colpi, oggi è stata una giornata ricca di emozioni, ecco tutto nel dettaglio. ESTERO – Florenzi è ufficialmente un nuovo calciatore del Psg. “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l’arrivo di Alessandro Florenzi dall’AS Roma. Il giocatore ha firmato un prestito fino al 30 giugno 2021 compresa un’opzione di acquisto. Il 29enne terzino destro è nato a Roma ed è passato attraverso le fila dell’AS Roma, diventando professionista nel 2011. Alessandro è diventato capitano nel 2019, totalmente con 280 presenze, segnando 28 gol e fornendo 32 ...

DiMarzio : #Juventus, nome nuovo per l'attacco: ipotesi #Giroud - Glongari : #Sassuolo: se si dovesse concretizzare l’addio di #Rogerio che piace molto al #Newcastle #NUFC un nome gradito in e… - CalcioWeb : #Calciomercato, nome a sorpresa per l'attacco dell'#Inter. Genoa e #Atalanta provano il colpaccio, tentativo del To… - ManuFilippone95 : RT @sa_cantone: Il #Milan probabilmente acquisterà un difensore centrale. #Milenkovic rappresenta il profilo ideale, ma ad oggi non c'è una… - fcin1908it : Inter, Darmian per Ranocchia. Chi al posto di Godin? 'C'è un nome e sarebbe un colpaccio' - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato nome Calciomercato Napoli, Deulofeu nome nuovo per l’attacco. Piace sempre Veretout, Milik fuori rosa Sport Fanpage Calciomercato Juventus, nuova idea per l’attacco | ‘No’ alla Roma!

La Juventus vuole consegnare un centravanti a Pirlo al più presto e mette nel mirino un nuovo obiettivo: avrebbe già rifiutato la Roma Le difficoltà per arrivare a Luis Suarez e ad Edin Dzeko potrebbe ...

Calciomercato Milan – Ds Watford: “Deulofeu? Solo a titolo definitivo”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Cristiano Giaretta, direttore sportivo del Watford, ha parlato del futuro di Gerard Deulofeu, accostato spesso al Milan nelle ultime settimane. Questo il punto ai ...

La Juventus vuole consegnare un centravanti a Pirlo al più presto e mette nel mirino un nuovo obiettivo: avrebbe già rifiutato la Roma Le difficoltà per arrivare a Luis Suarez e ad Edin Dzeko potrebbe ...ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Cristiano Giaretta, direttore sportivo del Watford, ha parlato del futuro di Gerard Deulofeu, accostato spesso al Milan nelle ultime settimane. Questo il punto ai ...