Calciomercato news, contatto Inter-Barça. Higuain a Miami, Godin vicino al Cagliari (Di venerdì 11 settembre 2020) Si torna ad intiepidire l'asse Barcellona-Milano per Lautaro Martinez . Quando sembrava che i catalani potessero aver ormai mollato la presta sul Toro , gli agenti dell'argentino sono stati avvistati ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Si torna ad intiepidire l'asse Barcellona-Milano per Lautaro Martinez . Quando sembrava che i catalani potessero aver ormai mollato la presta sul Toro , gli agenti dell'argentino sono stati avvistati ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Esteghlal e il ritorno di #Stramaccioni: le ultime - DiMarzio : L'agente di #Szoboszlai ai nostri microfoni: 'Rimane al #Salisburgo, la decisione non cambierà' - SkySport : Juventus, accordo con Higuain per la rescissione del contratto: va all'Inter Miami - lockon_cc07 : RT @tuttosport: #Florenzi al #Psg: “Sono in uno dei club più importanti d’Europa” ?? ?? - lockon_cc07 : RT @SkySport: PSG, preso Florenzi dalla Roma: è ufficiale. Le news di calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato news Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta live Sky Sport Calciomercato Juventus, Sky a sorpresa: “E’ arrivato l’ok al trasferimento!”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come di consueto, cerchiamo di fare il punto su tutte le ultime notizie di calciomercato della Juventus arrivate nelle ultime ore. Ovviamente in casa bianconera tiene sempre ...

Calcio: Livorno; famiglia Spinelli cede

(ANSA) - LIVORNO, 11 SET - Dopo 21 anni il timone del Livorno calcio è stato ceduto dalla famiglia Spinelli ad una nuova compagine societaria formata da un gruppo di imprenditori. Il passaggio di quot ...

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come di consueto, cerchiamo di fare il punto su tutte le ultime notizie di calciomercato della Juventus arrivate nelle ultime ore. Ovviamente in casa bianconera tiene sempre ...(ANSA) - LIVORNO, 11 SET - Dopo 21 anni il timone del Livorno calcio è stato ceduto dalla famiglia Spinelli ad una nuova compagine societaria formata da un gruppo di imprenditori. Il passaggio di quot ...