Calciomercato Juventus, Suarez sale: c'è la data per l'addio al Barcellona (Di venerdì 11 settembre 2020) Luis Suarez sempre più vicino alla Juventus? Dalla Spagna rilanciano la clamorosa indiscrezione e le ultime notizie convergono sempre più verso l'ipotesi bianconera per il Pistolero di Barcellona. La pista catalana per l'attacco di mister Andrea Pirlo sarebbe quella più calda: Edin Dzeko sembra essersi quasi definitivamente allontanato a causa delle resistenze della Roma, mentre per Alvaro Morata i costi dell'ipotetica operazione con l'Atletico Madrid potrebbero complicare e non poco la situazione. Nelle ultime ore è spuntata anche l'eventualità Giroud dal Chelsea, ma al momento si tratterebbe di una soluzione apparentemente di ripiego rispetto agli obiettivi nella lista principale di Fabio Paratici: Suarez, in particolare, sarebbe avanti a tutti e nel ...

