Calciomercato Juventus: spuntano nuovi nomi per l’attacco (Di venerdì 11 settembre 2020) La dirigenza della Juventus, secondo alcune indiscrezioni di Calciomercato, starebbe valutando nuovi attaccanti se non dovesse arrivare Luis Suarez. La Juventus prosegue nelle contrattazioni per acquistare un nuovo centravanti che completi il reparto offensivo della rosa, ormai praticamente privo di Gonzalo Higuain che nelle scorse ore avrebbe firmato la rescissione. L’obiettivo numero uno rimane Luis … L'articolo Calciomercato Juventus: spuntano nuovi nomi per l’attacco proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 11 settembre 2020) La dirigenza della, secondo alcune indiscrezioni di, starebbe valutandoattaccanti se non dovesse arrivare Luis Suarez. Laprosegue nelle contrattazioni per acquistare un nuovo centravanti che completi il reparto offensivo della rosa, ormai praticamente privo di Gonzalo Higuain che nelle scorse ore avrebbe firmato la rescissione. L’obiettivo numero uno rimane Luis … L'articoloper l’attacco proviene da YesLife.it.

DiMarzio : #Juventus, nome nuovo per l'attacco: ipotesi #Giroud - DiMarzio : #Higuain, in arrivo risoluzione con la #Juventus: giocherà con l'#InterMiamiCF #Calciomercato - DiMarzio : Il #Villarreal ha chiesto informazioni alla #Juventus per #DeSciglio - sportli26181512 : Cosa pensa Giroud della Juventus: Olivier Giroud gradisce la Juventus. L'attaccante del... - Sardo_JS : Ormai su #SkySport non sanno nulla del calciomercato Juventus. Te ne accorgi quando pescano a traina. Sparano il no… -