Calciomercato Juventus, Rabiot via? Ecco lo scambio (Di venerdì 11 settembre 2020) Tante appetitose novità sembrano poter animare il Calciomercato della Juventus per quanto riguardo la situazione terzini. Con la sempre più vicina partenza di De Sciglio, pronto per sbarcare in Spagna, la Juventus si appresta a rituffarsi sul mercato. Cercasi dunque nuovo terzino destro, preferibilmente apprezzato da Pirlo e ad un prezzo ragionevole. Per congiungere queste due condizioni e, insieme al fattore svecchiamento, ricercare un profilo all’altezza della Vecchia Signora, Paratici starebbe escogitando un piano semplice ma funzionale. L’idea sarebbe quella di sfruttare i vari pezzi pregiati del club, scegliendo tra coloro che non sarebbero indispensabili per il Maestro, ma allo stesso tempo aventi una buona valutazione di mercato. Uno di questi profili sarebbe Rabiot, probabile futuro ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Tante appetitose novità sembrano poter animare ildellaper quanto riguardo la situazione terzini. Con la sempre più vicina partenza di De Sciglio, pronto per sbarcare in Spagna, lasi appresta a rituffarsi sul mercato. Cercasi dunque nuovo terzino destro, preferibilmente apprezzato da Pirlo e ad un prezzo ragionevole. Per congiungere queste due condizioni e, insieme al fattore svecchiamento, ricercare un profilo all’altezza della Vecchia Signora, Paratici starebbe escogitando un piano semplice ma funzionale. L’idea sarebbe quella di sfruttare i vari pezzi pregiati del club, scegliendo tra coloro che non sarebbero indispensabili per il Maestro, ma allo stesso tempo aventi una buona valutazione di mercato. Uno di questi profili sarebbe, probabile futuro ...

DiMarzio : #Juventus, nome nuovo per l'attacco: ipotesi #Giroud - DiMarzio : #Higuain, in arrivo risoluzione con la #Juventus: giocherà con l'#InterMiamiCF #Calciomercato - DiMarzio : Il #Villarreal ha chiesto informazioni alla #Juventus per #DeSciglio - Guidobaldo29 : RT @Guidobaldo29: Sky Calciomercato Juventus ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Ultim'ora: Gonzalo Higuain sarà il nuovo attaccante della vecchia si… - Guidobaldo29 : Sky Calciomercato Juventus ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Ultim'ora: Gonzalo Higuain sarà il nuovo attaccante della vecc… -