Calciomercato Juventus, nuovo nome in lista dalla Premier League (Di venerdì 11 settembre 2020) Calciomercato Juventus. Dall’Inghilterra sono certi di quel che dicono, la Vecchia Signora ha sondato il terreno per un bel nome in Premier League Una storia che si stra protraendo per le lunghe. La Juventus è a caccia di un bomber da 20 gol per soddisfare le richieste del nuovo mister, Andrea Pirlo. In un tridente … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

DiMarzio : #Juventus, nome nuovo per l'attacco: ipotesi #Giroud - DiMarzio : #Higuain, in arrivo risoluzione con la #Juventus: giocherà con l'#InterMiamiCF #Calciomercato - DiMarzio : Il #Villarreal ha chiesto informazioni alla #Juventus per #DeSciglio - CalcioJcom : New post: “Richiamate Higuain all’aeroporto!”: tifosi furiosi per la trattativa con Giroud - valeriotwdi2 : Un intero piano del Brufani prenotato non si vedeva dai tempi di Saadi Gheddafi.. la juventus sta facendo le cose i… -