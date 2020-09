Calciomercato Juventus, il casting per l’attacco: il preferito, il nome nuovo e l’outsider (Di venerdì 11 settembre 2020) Calciomercato Juventus – La scelta che può risultare decisiva per la stagione della Juventus. Il club bianconero si muove sul fronte Calciomercato per regalare una squadra competitiva da regalare al tecnico Andrea Pirlo, arriverà anche un centrocampista ma il pensiero è rivolto al nuovo bomber. Nel corso delle ultime settimane sono stati tanti i nomi al vaglio, ecco la situazione del dettaglio. SUAREZ – E’ sicuramente il nome preferito e quello in pole per diventare il nuovo attaccante bianconero. Ci sono tutti gli accordi, quello con il calciatore e con il Barcellona per l’indennizzo. C’è solo un ostalo rappresentato dai tempi tecnici. Il Pistolero dovrà sostenere l’esame ... Leggi su calcioweb.eu

La fine di Gonzalo Higuain: la Juventus lo dà via gratis pur di risparmiare sul suo ingaggio

Gonzalo Higuain non si è allenato con il resto della squadra in questo periodo e dopo aver raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto è pronto per raggiungere un altro ex bianconero come Bla ...

Van Gaal: 'Pirlo incognita per la Juve, Suarez non basta. Conte troppo emotivo, dominata l'Inter del Triplete'

L'allenatore olandese Louis van Gaal dice la sua sul calcio italiano alla Gazzetta dello Sport e al Corriere dello Sport: "Antonio Conte all'Inter? E' bravo a t ...

