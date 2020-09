Calciomercato Juventus, dichiarazioni UFFICIALI:”Stiamo lavorando, c’è speranza” (Di venerdì 11 settembre 2020) Clamorose ed UFFICIALI dichiarazioni scuotono il mondo Juventus nelle ultimissime ore. Se fino a pochi giorni fa i diretti interessati della trattativa, ovvero il club bianconero e Suarez, erano rimasti in silenzio, le ultime e poco rassicuranti dichiarazioni del sudamericano avrebbero spinto anche il club di Agnelli a rilasciare dei commenti su questa difficile situazione che sembrerebbe essersi delineata a Barcellona. Il Pistolero sarebbe infatti rimasto ingarbugliato all’interno di un labirinto burocratico, il cui centro focale sarebbe rappresentato dal passaporto comunitario, necessario all’uruguayano per sbarcare a Torino. Da risolvere definitivamente appare anche la situazione buonuscita, con il Barcellona ed il suo attaccante ancora lontani da un’intesa risolutiva. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Clamorose edscuotono il mondonelle ultimissime ore. Se fino a pochi giorni fa i diretti interessati della trattativa, ovvero il club bianconero e Suarez, erano rimasti in silenzio, le ultime e poco rassicurantidel sudamericano avrebbero spinto anche il club di Agnelli a rilasciare dei commenti su questa difficile situazione che sembrerebbe essersi delineata a Barcellona. Il Pistolero sarebbe infatti rimasto ingarbugliato all’interno di un labirinto burocratico, il cui centro focale sarebbe rappresentato dal passaporto comunitario, necessario all’uruguayano per sbarcare a Torino. Da risolvere definitivamente appare anche la situazione buonuscita, con il Barcellona ed il suo attaccante ancora lontani da un’intesa risolutiva. LEGGI ANCHE: ...

DiMarzio : #Juventus, nome nuovo per l'attacco: ipotesi #Giroud - DiMarzio : #Higuain, in arrivo risoluzione con la #Juventus: giocherà con l'#InterMiamiCF #Calciomercato - DiMarzio : Il #Villarreal ha chiesto informazioni alla #Juventus per #DeSciglio - REstaCorporate : Calciomercato Juventus, il punto sull’attacco: doppio colpo possibile – Ultime - matteo_nelli : RT @juvemyheart: ?????? Giroud: 'Juventus? Sono rimasto sorpreso anche io. Fa piacere, ma sono concentrato sul Chelsea' -