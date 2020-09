Calciomercato Juventus, affare Giroud: il Chelsea fissa il prezzo (Di venerdì 11 settembre 2020) Nelle ultime ore si sarebbe registrato un interessamento da parte della Juventus per Olivier Giroud del Chelsea. L’attaccante classe 1986, stando alle indiscrezioni raccolte da Sky Sport, avrebbe raggiunto un accordo di massima con il club bianconero, il quale sarebbe alla ricerca di almeno un centravanti di peso. In attesa che si sblocchi l’affare Suarez, la dirigenza juventina starebbe portando avanti eventuali trattative al fine di regalare a Pirlo un numero 9 di qualità. In queste ore le notizie si starebbero rincorrendo senza sosta: se da una parte l’emittente italiana avrebbe confermato i contatti tra Juventus e Giroud, dall’altra l’agente del giocatore, Manuello, in un’intervista rilasciata a TuttoJuve.com avrebbe smentito ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Nelle ultime ore si sarebbe registrato un interessamento da parte dellaper Olivierdel. L’attaccante classe 1986, stando alle indiscrezioni raccolte da Sky Sport, avrebbe raggiunto un accordo di massima con il club bianconero, il quale sarebbe alla ricerca di almeno un centravanti di peso. In attesa che si sblocchi l’Suarez, la dirigenza juventina starebbe portando avanti eventuali trattative al fine di regalare a Pirlo un numero 9 di qualità. In queste ore le notizie si starebbero rincorrendo senza sosta: se da una parte l’emittente italiana avrebbe confermato i contatti tra, dall’altra l’agente del giocatore, Manuello, in un’intervista rilasciata a TuttoJuve.com avrebbe smentito ...

