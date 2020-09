Calciomercato Inter: Godin saluta, si pensa a Kumbulla. Ma c’è Vidal (Di venerdì 11 settembre 2020) Calciomercato Inter: Godin saluta, si pensa a Kumbulla. Ma c’è Vidal, il cileno è vicino al ritorno in Italia dopo l’avventura al Barcellona La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio al mercato nerazzurro. Ormai Godin sembra essere vicino al Cagliari, nel frattempo la dirigenza ha riallacciato i contatti con l’Hellas Verona per poter arrivare a Kumbulla. OPERAZIONE Vidal – Nel frattempo si lavora soprattutto per Arturo Vidal. Antonio Conte vuole assolutamente arrivare al giocatore cileno, uno dei suoi pupilli. Gli agenti di Lautaro Martinez – intanto – sono a Barcellona, ma le trattative non sono decollate. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

