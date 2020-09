Calciomercato – Il Monaco si fa avanti per Brozovic: no dell’Inter a 22 milioni di euro (Di venerdì 11 settembre 2020) No dell’Inter alla prima offerta del Monaco per Brozovic E’ sicuramente Marcelo Brozovic il sacrificabile in casa Inter per finanziare il mercato in entrata. Secondo la Gazzetta dello Sport, il numero 77 nerazzurro è finito del mirino del Monaco guidato dall’ex ct croato Niko Kovac che per EpicBrozo ha offerto 22 milioni di euro: offerta rifiutata dal club nerazzurro che ne chiede almeno 40. “A Montecarlo è arrivato in panchina Niko Kovac, ex c.t. della Croazia, e su sua indicazione il club ha puntato Brozovic. Un mese fa il Monaco era pronto a offrire 22 milioni, ora valuta la nuova offensiva, con offerta più alta. Del resto gli ultimi mesi di Brozo a Milano hanno segnato una ... Leggi su intermagazine

Inter, all-in su Kanté: Kovac chiama Brozovic al Monaco

Prima però il club nerazzurro deve vendere per fare cassa. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il croato Brozovic è richiesto dal Monaco allenato dal suo connazionale Kovac. Che un mese fa aveva ...

