Cagliari, modella russa annegata, indagato l'amico alla guida del gommone (Di venerdì 11 settembre 2020) Sabato scorso Galina Fodorova, 35 anni, e il fotografo lituano si erano tuffati per nuotare, ma quando l'imbarcazione si è staccata dall'ormeggio la donna non è riuscita a raggiungere la riva

