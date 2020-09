Cadiz-Osasuna: formazioni, quote, pronostici. El Tiburòn ritorna in Liga (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo aver lasciato Valencia nel 2016 ed aver girovagato a lungo, Alvaro Negredo, lo Squalo che ha fatto sognare le tifoserie di Almeria e soprattutto Siviglia, ha deciso di tornare a giocare in Spagna, a 35 anni, per guidare il Cadice, una delle squadre neo-promosse, che spera di vivere il sogno vissuto l’anno scorso dall’Osasuna. … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

infobetting : Cadiz-Osasuna: formazioni, quote, pronostici. El Tiburòn ritorna in Liga -

Ultime Notizie dalla rete : Cadiz Osasuna Cadiz-Osasuna: pronostico, formazioni, streaming News Sportive Cadice-Osasuna, le probabili formazioni: Malbasic sfida Avila e Gallego

Il Cadice torna in Liga dopo diversi anni e l’obiettivo non può che essere la salvezza. L’esordio stagionale lo vedrà di scena tra le mura di casa, allo stadio Ramon Carranza, contro l’Osasuna. Anche ...

Huesca, cercasi attaccante d’esperienza: piace Ángel Rodríguez del Getafe

L’Huesca, neopromosso in Liga Santander insieme a Cadice ed Elche, cerca un attaccante d’esperienza da mettere a disposizione del tecnico Míchel. Secondo quanto riferito su Twitter dal periodista Mano ...

Il Cadice torna in Liga dopo diversi anni e l’obiettivo non può che essere la salvezza. L’esordio stagionale lo vedrà di scena tra le mura di casa, allo stadio Ramon Carranza, contro l’Osasuna. Anche ...L’Huesca, neopromosso in Liga Santander insieme a Cadice ed Elche, cerca un attaccante d’esperienza da mettere a disposizione del tecnico Míchel. Secondo quanto riferito su Twitter dal periodista Mano ...