Bugatti - La Fabbrica Blu trent' anni dopo

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 11 settembre 2020)fa prendeva forma il sogno di Romano Artioli: perpetuare lopera di Ettore, tra eccellenza e innovazione. Nel bel mezzo della Motorvalley, il 15 settembre 1990 a Campogalliano (Mo) nasceva la ''Blu''. In questo stabilimento sarebbe stata prodotta una delle sportive più avanzate del decennio: laEB110.Meta di pellegrinaggio. Ora laBlu è una cattedrale nel deserto, e, come tale, è considerata un luogo di culto per gli appassionati di tutto il mondo. La cerimonia di oggi, 13 settembre, segna ilennale delladelle meraviglie, un messaggio lanciato dal personale storico, dai clienti, dagli ''amici'' della: lanon è mai ...