Brucia San Francisco, il cielo rosso come in Blade Runner. Le foto (Di venerdì 11 settembre 2020) Rosso, come il Pianeta Marte, invece è il cielo di San Francisco. Sono gli incendi, che stanno colpendo tutta la California, ad aver creato questo effetto apocalittico, tanto da essere paragonato alle immagini del film «Blade Runner 2049». La coltre di fumo ha coperto i raggi del sole e li ha filtrati creando un buio innaturale con il cielo colorato di arancione. Leggi su vanityfair

