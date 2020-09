Briatore, il Covid non lo ferma: «Il governo Conte riduce gli italiani all’elemosina e pensa solo a sé» (Di venerdì 11 settembre 2020) Il governo «si preoccupa solo della tenuta dell’esecutivo». Flavio Briatore, in quarantena per la positività al Covid, continua la sua battaglia contro l’ammucchiata rossogialla che occupa le poltrone di Palazzo Chigi. Su Instagram torna a criticare il governo con il primo post a tema politico delle ultime settimane. «Si parla tanto di referendum e si parla addirittura delle elezioni del Presidente della Repubblica che saranno nel 2022», scrive il manager. Briatore: il governo si becca i soldi delle tasse «Mi domando», continua, «quanti italiani hanno avuto accesso ai fondi promessi da questo governo che adesso si preoccupa solo della tenuta ... Leggi su secoloditalia

stanzaselvaggia : Ora che Berlusconi è ricoverato, anche lui è preoccupato, guarda un po’. - fattoquotidiano : Dopo Briatore, anche Berlusconi ha il Covid. A questo punto mi pare chiaro che ci sia una partita di viagra infetto… - SecolodItalia1 : Briatore, il Covid non lo ferma: «Il governo Conte riduce gli italiani all’elemosina e pensa solo a sé»… - il_Giangi : #Napoli E ti pare che dopo #Berlusconi e #Briatore, #DeLaurentiis non prendesse il #COVID__19, solo per far vedere… - PAOLAGOSTINI : RT @ilgiornale: L'imprenditore collegato al convegno di Sgarbi e Siri è arrivato alla fine della sua quarantena: 'Farò due tamponi e se sar… -

Ultime Notizie dalla rete : Briatore Covid Ora Briatore racconta il Covid: "Vi spiego cosa ho passato..." ilGiornale.it "Berlusconi adesso sta bene. Ma a marzo sarebbe morto"

Al settimo giorno di ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano, Silvio Berlusconi continua a migliorare. "Ad una settimana dal ricovero per la cura di polmonite bilaterale Sars-CoV-2 relata, si oss ...

Berlusconi, da «asintomatico» a «ricoverarlo anche solo dieci ore dopo sarebbe stato tardi»

Sette giorni. Tanto è passato dal giorno del ricovero di Silvio Berlusconi al San Raffaele a causa del coronavirus, esattamente due giorno dopo aver ottenuto un tampone positivo – il 2 settembre -. Al ...

Al settimo giorno di ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano, Silvio Berlusconi continua a migliorare. "Ad una settimana dal ricovero per la cura di polmonite bilaterale Sars-CoV-2 relata, si oss ...Sette giorni. Tanto è passato dal giorno del ricovero di Silvio Berlusconi al San Raffaele a causa del coronavirus, esattamente due giorno dopo aver ottenuto un tampone positivo – il 2 settembre -. Al ...