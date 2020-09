Brexit, naufraga l’ottavo round di negoziati. Uscita scomposta più probabile (Di venerdì 11 settembre 2020) Nuovo flop dei negoziati sulla Brexit, per la quale si profila lo scenario peggiore, ovvero un’Uscita scomposta dall’Unione Europea senza accordi commerciali o politici. L’ultimo faccia a faccia di ieri, una riunione d’emergenza del Comitato congiunto d’attuazione della Brexit, non ha calmato gli animi, lasciando le due parti quanto mai divise. La Commissione europea, con nota ufficiale, ha messo la parola fine ad una vicenda che si trascinava da due giorni, affermando che Londra “ha seriamente compromesso la fiducia tra l’UE e il Regno Unito” e che “spetta ora al governo britannico ristabilire quella fiducia”. E non è stato risolutivo neanche il vertice fra il ministro di Stato britannico Michael Gove ed il vicepresidente della ... Leggi su quifinanza

Nuovo flop dei negoziati sulla Brexit, per la quale si profila lo scenario peggiore, ovvero un’uscita scomposta dall’Unione Europea senza accordi commerciali o politici. L’ultimo faccia a faccia di ie ...

NUOVO ROUND DI NEGOZIATI

Il 7 settembre Il premier britannico Boris Johnson aveva minacciato il no deal, un ritiro del Regno Unito dalla Ue senza accordo soprattutto commerciale. L’8 settembre si materializza la maggiore preo ...

