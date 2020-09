Brad Pitt più che affascinante che mai nella campagna per Brioni (Di venerdì 11 settembre 2020) Brad Pitt fa girare la testa alle fan in veste di testimonial del marchio Brioni per celebrare il 75° anniversario. Brad Pitt più affascinante che mai nelle vesti di testimonial della campagna di Brioni, marchio italiano di abbigliamento maschile che celebra il 75° anniversario con un modello d'eccezione. Brad Pitt, 56 anni, è protagonista di una serie di scatti in bianco e nero realizzati dal celebre fotografo Mikael Jansson in cui indossa gli abiti della collezione Autonno/Inverno 2020 di Brioni. Inevitabile l'entusiasmo da parte delle numerose fan del divo. "Temperature record in #California Non è un #segreto. #BradPitt Autunno/Inverno ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 settembre 2020)fa girare la testa alle fan in veste di testimonial del marchioper celebrare il 75° anniversario.piùche mai nelle vesti di testimonial delladi, marchio italiano di abbigliamento maschile che celebra il 75° anniversario con un modello d'eccezione., 56 anni, è protagonista di una serie di scatti in bianco e nero realizzati dal celebre fotografo Mikael Jansson in cui indossa gli abiti della collezione Autonno/Inverno 2020 di. Inevitabile l'entusiasmo da parte delle numerose fan del divo. "Temperature record in #California Non è un #segreto. #Autunno/Inverno ...

Brad Pitt e Angelina Jolie sarebbero di nuovo ai ferri corti: i due hanno smesso di partecipare a sedute di psicoterapia familiare a causa di nuovi disaccordi in tribunale sulla custodia dei figli.

Bellissimo e bravo, non c’è che dire, con quel liquido mefistofelico negli occhi. Potremmo fare tanti esempi anche internazionali, penso a Brad Pitt o a Leonardo DiCaprio. Poi ci sono quelli che quasi ...

