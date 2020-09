Borsa Italiana, è corsa a tre per l’acquisizione (Di venerdì 11 settembre 2020) (TeleBorsa) – Con la conferma ufficiale delle manifestazioni d’interesse da parte di Deutsche Borse e della cordata Euronext-Cdp entra nel vivo la partita sul futuro di Piazza Affari. Nella corsa – secondo quanto si apprende da fonti finanziarie – ci sarebbero anche gli svizzeri dello Swiss Exchange (Six), che gestiscono le borse di Zurigo e Madrid anche se il gruppo elvetico non conferma spiegando di “non commentare i rumor o le speculazioni” di mercato. In mattinata Cdp ha annunciato la decisione del Cda “di procedere congiuntamente con Euronext alla presentazione di un’offerta non vincolante per Borsa Italiana in relazione al processo di vendita avviato dal London Stock Exchange Group” e anche Euronext ha confermato “di essere attualmente in trattativa con ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 settembre 2020) (Tele) – Con la conferma ufficiale delle manifestazioni d’interesse da parte di Deutsche Borse e della cordata Euronext-Cdp entra nel vivo la partita sul futuro di Piazza Affari. Nella– secondo quanto si apprende da fonti finanziarie – ci sarebbero anche gli svizzeri dello Swiss Exchange (Six), che gestiscono le borse di Zurigo e Madrid anche se il gruppo elvetico non conferma spiegando di “non commentare i rumor o le speculazioni” di mercato. In mattinata Cdp ha annunciato la decisione del Cda “di procedere congiuntamente con Euronext alla presentazione di un’offerta non vincolante perin relazione al processo di vendita avviato dal London Stock Exchange Group” e anche Euronext ha confermato “di essere attualmente in trattativa con ...

