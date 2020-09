Borja Valero Fiorentina: fissate le visite mediche (Di venerdì 11 settembre 2020) La Fiorentina è vicinissima all’ingaggio di Borja Valero: fissate le visite mediche del centrocampista spagnolo La Fiorentina si avvicina sempre di più a Borja Valero, che nella mattinata di domani sosterrà le visite mediche di rito e apporrà la firma sul nuovo contratto. Come riportato da Sky Sport, l’ufficialità dovrebbe arrivare già nel tardo pomeriggio. Il centrocampista spagnolo tornerà così in viola. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Laè vicinissima all’ingaggio diledel centrocampista spagnolo Lasi avvicina sempre di più a, che nella mattinata di domani sosterrà ledi rito e apporrà la firma sul nuovo contratto. Come riportato da Sky Sport, l’ufficialità dovrebbe arrivare già nel tardo pomeriggio. Il centrocampista spagnolo tornerà così in viola. Leggi su Calcionews24.com

