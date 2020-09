Bonus baby sitting, domande per 970 milioni ma il 37% dei genitori beneficiari finora non ha speso un solo euro (Di venerdì 11 settembre 2020) Primo bilancio Inps sui sussidi. Indennità per colf e badanti: finora accolte solo 209mila domande sulle 276mila presentate. Impegnata una spesa pari al 45% dei 460 milioni stanziati per l'emergenza Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 11 settembre 2020) Primo bilancio Inps sui sussidi. Indennità per colf e badanti:accolte209milasulle 276mila presentate. Impegnata una spesa pari al 45% dei 460stanziati per l'emergenza

