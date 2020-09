Bologna, va a fare il test di Medicina pur sapendo di essere positiva al coronavirus: denunciata 19enne (Di venerdì 11 settembre 2020) Si è recata da Macerata a Bologna per svolgere il test di ammissione al corso di Medicina in inglese pur sapendo di essere positiva. La giovane, 19 anni, si era però registrata insieme alla madre in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 settembre 2020) Si è recata da Macerata aper svolgere ildi ammissione al corso diin inglese purdi. La giovane, 19 anni, si era però registrata insieme alla madre in ...

