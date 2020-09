Bologna, positiva al Covid viola la quarantena per fare il test di Medicina (Di venerdì 11 settembre 2020) Sapeva di essere positiva al coronavirus, infatti era in isolamento domiciliare, ma nonostante tutto una aspirante medico ha violato la quarantena per fare il test di ingresso alla facoltà di Medicina, che si svolgeva alla fiera di Bologna. Parliamo di una 19enne, partita da Macerata con la madre in auto, che però non è riuscita nel suo intento perché fermata dalla polizia prima di giungere nella sede del test. La ragazza e la madre erano in piazza della Costituzione a Bologna quando sono state raggiunte dagli agenti che ieri mattina avevano ricevuto sul loro database un alert dopo la registrazione dei documenti delle due donne alla reception di un hotel. Foggia, positivo ... Leggi su blogo (Di venerdì 11 settembre 2020) Sapeva di essereal coronavirus, infatti era in isolamento domiciliare, ma nonostante tutto una aspirante medico hato laperildi ingresso alla facoltà di, che si svolgeva alla fiera di. Parliamo di una 19enne, partita da Macerata con la madre in auto, che però non è riuscita nel suo intento perché fermata dalla polizia prima di giungere nella sede del. La ragazza e la madre erano in piazza della Costituzione aquando sono state raggiunte dagli agenti che ieri mattina avevano ricevuto sul loro database un alert dopo la registrazione dei documenti delle due donne alla reception di un hotel. Foggia, positivo ...

