Bollettino oggi 11 settembre: contagi, morti e guariti regione per regione (Di venerdì 11 settembre 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a venerdì 11 settembre. Prosegue incessantemente il lavoro di analisi della curva epidemiologica del Ministero della Salute, che in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, come di consueto, ha pubblicato il Bollettino quotidiano. oggi registriamo 1.616 nuovi contagi, 10 morti, 547 guariti, 98.880 tamponi con un totale di 175 attualmente ricoverati in terapia intensiva. ECCO IL Bollettino, regione PER regione, AGGIORNATO A VENERDI’ 11 settembre: Leggi su sportface (Di venerdì 11 settembre 2020) Ecco ildell’emergenza coronavirus,per, aggiornato a venerdì 11. Prosegue incessantemente il lavoro di analisi della curva epidemiologica del Ministero della Salute, che in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, come di consueto, ha pubblicato ilquotidiano.registriamo 1.616 nuovi, 10, 547, 98.880 tamponi con un totale di 175 attualmente ricoverati in terapia intensiva. ECCO ILPER, AGGIORNATO A VENERDI’ 11

Corriere : Coronavirus in Italia: 1.597 nuovi casi e 10 morti. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 11 settembre: 1.616 nuovi casi e 10 morti - rtl1025 : ?? 'Oggi, venerdi' 11 settembre 2020, la permanenza in ospedale del presidente Berlusconi prosegue ed è caratterizza… - LenaPoros : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 11 settembre: 1.616 nuovi casi e 10 morti - danieledv79 : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 11 settembre: 1.616 nuovi casi e 10 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino oggi Coronavirus, il bollettino di oggi 10 settembre: 10 morti e 1.597 nuovi casi la Repubblica Covid. Il bollettino: i nuovi casi sono 1.616, continuano a salire i ricoverati in terapia intensiva

Numeri in crescita per il quarto giorno consecutivo. i decessi sono 10. Per quanto riguarda i tamponi oggi il dato è in linea con gli ultimi giorni: ne sono stati effettuati 98.880. Il numero di nuovi ...

Coronavirus, in Italia 1.616 i nuovi contagi con 98.880 tamponi,10 le vittime

In Piemonte si registrano oggi 57 contagi in più, rispetto a ieri, dopo l'esito di 3268 tamponi. In 48 casi si tratta di asintomatici,15 sono importati. Il bollettino quotidiano dell'unità di crisi de ...

Numeri in crescita per il quarto giorno consecutivo. i decessi sono 10. Per quanto riguarda i tamponi oggi il dato è in linea con gli ultimi giorni: ne sono stati effettuati 98.880. Il numero di nuovi ...In Piemonte si registrano oggi 57 contagi in più, rispetto a ieri, dopo l'esito di 3268 tamponi. In 48 casi si tratta di asintomatici,15 sono importati. Il bollettino quotidiano dell'unità di crisi de ...