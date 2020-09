Bollettino Coronavirus dell’11 Settembre 2020 (Di venerdì 11 settembre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 11 Settembre è +0,57% (ieri +0,56%) con 284.796 contagiati totali, 212.432 dimissioni/guarigioni (+547) e 35.597 deceduti (+10); 36.767 infezioni in corso (+1.59). Elaborati 98.880 tamponi (ieri 94.186) con 1.616 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,63% (ieri 1,69%). Da rilevare ancora una volta che il 55,5% dei tamponi si concentra in sole 4 Regioni: Lombardia (17.986), Veneto (15.258), Lazio (11.621) ed Emilia Romagna(10.033) con un totale di 54.898 tamponi su 98.880. Attualmente ricoverati con sintomi 1.849 (+13); terapie intensive +11 (175). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 257; Veneto 173; Emilia Romagna 152; Lazio 148; Toscana 147; Campania 140; Sicilia 104; Puglia 82; Liguria 82; Sardegna 65; Piemonte 57; Marche 41; Abruzzo 35; Friuli 34. In Lombardia curva +0,25% (ieri +0,23%) con 17.986 tamponi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 settembre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 11è +0,57% (ieri +0,56%) con 284.796 contagiati totali, 212.432 dimissioni/guarigioni (+547) e 35.597 deceduti (+10); 36.767 infezioni in corso (+1.59). Elaborati 98.880 tamponi (ieri 94.186) con 1.616 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,63% (ieri 1,69%). Da rilevare ancora una volta che il 55,5% dei tamponi si concentra in sole 4 Regioni: Lombardia (17.986), Veneto (15.258), Lazio (11.621) ed Emilia Romagna(10.033) con un totale di 54.898 tamponi su 98.880. Attualmente ricoverati con sintomi 1.849 (+13); terapie intensive +11 (175). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 257; Veneto 173; Emilia Romagna 152; Lazio 148; Toscana 147; Campania 140; Sicilia 104; Puglia 82; Liguria 82; Sardegna 65; Piemonte 57; Marche 41; Abruzzo 35; Friuli 34. In Lombardia curva +0,25% (ieri +0,23%) con 17.986 tamponi ...

