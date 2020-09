Bollettino Coronavirus: ancora contagi in Italia. Di seguito i dati aggiornati (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Bollettino – Coronavirus conferma l’aumento dei contagi e dei decessi in Italia. Di seguito i dati relativi a oggi, 11 settembre 2020 Il Bollettino, come di consueto è stato diramato, anche oggi, venerdì 11 settembre 2020. La situazione relativa al covid-19 sembra essere sempre critica con un aumento di contagi e decessi. Di seguito i dati: • CASI +1616 su 98880 tamponi (ieri +1597 su 94186) di cui 852 casi da screening • MORTI +10 (ieri +10) • GUARITI +547 (ieri +613) • TER INT +11 (ieri +14, tot 175) • RICOVERI +13 (ieri +58, tot 1849) • POSITIVI +1059 (ieri +974, tot 36767) Bollettino Nel frattempo il quotidiano La Repubblica, ha ... Leggi su zon (Di venerdì 11 settembre 2020) Ilconferma l’aumento deie dei decessi in. Direlativi a oggi, 11 settembre 2020 Il, come di consueto è stato diramato, anche oggi, venerdì 11 settembre 2020. La situazione relativa al covid-19 sembra essere sempre critica con un aumento die decessi. Di: • CASI +1616 su 98880 tamponi (ieri +1597 su 94186) di cui 852 casi da screening • MORTI +10 (ieri +10) • GUARITI +547 (ieri +613) • TER INT +11 (ieri +14, tot 175) • RICOVERI +13 (ieri +58, tot 1849) • POSITIVI +1059 (ieri +974, tot 36767)Nel frattempo il quotidiano La Repubblica, ha ...

