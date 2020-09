Blu Profondo | quanti sono? Trama e curiosità sulla saga iniziata nel 1999

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 11 settembre 2020) Bluè unadi cui il primo capitolo risale al. La pellicola andrà in onda stasera in seconda serata su Italia Uno alle ore 00,20. Ecco tutti i capitoli della. Blu(Deep Blue Sea) Il primo capitolo di Blu(Deep Blue Sea) è del. Diretto da Renny Harlin, il film è un thriller fantastico a tema squali. Nel primo capitolo, un gruppo di ricercatori sta cercando una cura all’Alzhaimer. Per farlo, si fanno esperimenti sugli squali. Durante l’ultimo esperimento della dott.ssa Susan McCallister, tutto va in malora. Infatti, lo squalo si sveglia e mangia un braccio del marito di una delle ricercatrici, ma è solo l’inizio. Infatti, la donna chiama il 911, ma ...