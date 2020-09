Blade Runner 2049 e il cielo di San Francisco: il foto confronto è impressionante (Di venerdì 11 settembre 2020) Come il cielo di Blade Runner 2049, così gli incendi a San Francisco colorano il cielo di un arancio acceso: le foto a confronto e un video con la colonna sonora del film. Diversi utenti hanno notato un'incredibile somiglianza tra il cielo di San Francisco e quello di Los Angeles in Blade Runner 2049, sequel del capolavoro di Ridley Scott, diretto da Denis Villeneuve. Sui social sono comparsi diverse foto che paragonano le due ambientazioni che risultano incredibilmente simili. In questi giorni diversi incendi stanno devastando alcune zone della California e dell'Oregon e un particolare avvenimento è accaduto nelle ultime ore sopra San ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 settembre 2020) Come ildi, così gli incendi a Sancolorano ildi un arancio acceso: lee un video con la colonna sonora del film. Diversi utenti hanno notato un'incredibile somiglianza tra ildi Sane quello di Los Angeles in, sequel del capolavoro di Ridley Scott, diretto da Denis Villeneuve. Sui social sono comparsi diverseche paragonano le due ambientazioni che risultano incredibilmente simili. In questi giorni diversi incendi stanno devastando alcune zone della California e dell'Oregon e un particolare avvenimento è accaduto nelle ultime ore sopra San ...

