Biologo attraversa lo stretto di Messina a nuoto per denunciare l’inquinamento da plastica: “Otto milioni di rifiuti in mare ogni anno” (Di venerdì 11 settembre 2020) Ha attraversato lo stretto di Messina a nuoto, con oggetti di plastica legata al corpo come metafora dell’ingombrante (e pericoloso) bagaglio che l’uomo si sta trascinando inquinando i mari. È la ‘traversata ecologica’ del Biologo Carmelo Isgrò, partito questa mattina alle 8:20 per sensibilizzare l’opinione pubblica a ridurre i consumi usa-e-getta:”Ben 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono in mare ogni anno, l’80 per cento proviene da quello che gettiamo in fiumi e dai torrenti”. Isgrò è noto per il suo impegno per l’ambiente: questa estate ha salvato due capodogli che si erano impigliati alle Eolie nelle reti delle spadare. ... Leggi su ilfattoquotidiano

"Ben 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono in mare ogni anno, l'80 per cento proviene da quello che gettiamo in fiumi e dai torrenti. A Messina ad esempio vengono scaricate grandi quantità di ...

