Biella, Azzolina: "Stiamo pensando di impugnare l'ordinanza di Cirio sulla febbre a scuola" (Di venerdì 11 settembre 2020) La ministra in visita nella sua città: "Non si può quattro giorni prima della ripresa delle lezioni, cambiare le regole come fosse un gioco" Leggi su repubblica

Controllo della temperatura, Azzolina contro il Piemonte: "Potremmo impugnare il decreto"

Scontro con il governo sull’ordinanza che impone agli istituti di annotare la temperatura degli studenti. Il ministero: va misurata a casa "Potremmo impugnare il decreto della Regione Piemonte" che im ...

Ad Azzolina donata t-shirt "Che fatica la vita da ministra'

(ANSA) - BIELLA, 11 SET - Una studentessa novarese ha regalato alla ministra Lucia Azzolina, in visita questa mattina in una scuola di Biella, una t-shirt bianca con la scritta "Che fatica la vita da ...

