Berlusconi | Zangrillo “Quadro clinico generale confortante”

MILANO (ITALPRESS) – "Oggi, venerdì 11 settembre 2020, la permanenza in ospedale del presidente Berlusconi prosegue ed è caratterizzata da un quadro clinico generale confortante". Lo rende noto Alberto Zangrillo, responsabile dell'Unità Operativa di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell'IRCCS Ospedale San Raffaele, in merito alle condizioni del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato nella struttura dopo essere risultato positivo al coronavirus.(ITALPRESS).

