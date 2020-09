Berlusconi, Zangrillo afferma: “A marzo-aprile sarebbe morto di Covid” (Di venerdì 11 settembre 2020) Per il primario dell’Ospedale di Milano San Raffaele che visiona le condizioni di Berlusconi, Alberto Zangrillo, il Cavaliere sarebbe morto di Covid a marzo. Nella giornata di ieri sono arrivati ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, grazie alle parole di Alberto Zangrillo. Il primario dell’Ospedale San Raffaele di Milano, infatti, dinanzi alle … L'articolo Berlusconi, Zangrillo afferma: “A marzo-aprile sarebbe morto di Covid” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Nel corso della puntata di “Piazzapulita” andata in onda su La 7 nella serata di ieri, venerdì 11 settembre, è intervenuto in collegamento video il professor Alberto Zangrillo, prorettore dell’Univers ...Al settimo giorno di ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano, Silvio Berlusconi continua a migliorare. "Ad una settimana dal ricovero per la cura di polmonite bilaterale Sars-CoV-2 relata, si oss ...