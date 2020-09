“Berlusconi sei mesi fa sarebbe morto, ha carica virale altissima”. Le rivelazioni di Zangrillo (Di venerdì 11 settembre 2020) Milano, 11 set – «La carica virale del tampone nasofaringeo di Berlusconi era talmente elevata che a marzo-aprile, sicuramente non avrebbe avuto l’esito che fortunatamente ha ora». A sostenerlo è il primario di terapia intensiva del San Raffaele e medico di fiducia del Cavaliere Alberto Zangrillo, ospite ieri sera a Piazzapulita su La7. Il professore, che sta monitorando le condizioni di salute del leader di Forza Italia attualmente ricoverato dopo aver contratto il coronavirus, è assolutamente sicuro che Berlusconi sei mesi fa non ce l’avrebbe fatta, «e lui lo sa. E non è una boutade tanto per esagerare visto il personaggio di cui stiamo parlando». “Non rinnego le mie dichiarazioni precedenti” rivelazioni pesanti, soprattutto ... Leggi su ilprimatonazionale

