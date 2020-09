Berlusconi e il Covid, Zangrillo: a marzo sarebbe morto (Di venerdì 11 settembre 2020) Le condizioni di Silvio Berlusconi continuano a migliorare. Ormai è ricoverato da oltre una settimana all’ospedale San Raffaele di Milano, seguito attentamente vista l’età e le condizioni di salute. Il bollettino diramato ieri a firma del professor Alberto Zangrillo conferma un quadro in miglioramento, ma a marzo o aprile, nel pieno dell’epidemia e del lockdown, le cose sarebbero andate diversamente. Il Covid-19 avrebbe ucciso Berlusconi A parlare delle condizioni di Berlusconi e di come le cose sarebbero potute andare se l’ex premier si fosse ammalato a marzo o ad aprile è il professor Alberto Zangrillo. Ieri sera, infatti, il primario di Terapia intensiva del San ... Leggi su thesocialpost

Zangrillo, 62 anni, primario di Anestesia e Rianimazione all’Ospedale San Raffaele di Milano, ha detto che per salvare la vita dell'ex presidente del Consiglio è stato fondamentale il ricovero, ovvero ...Il primario ha parlato in diretta a "Piazzapulita", su La7: «La carica virale era talmente elevata che a marzo-aprile, sicuramente non avrebbe avuto l’esito che ha ora». Le condizioni di Berlusconi? « ...