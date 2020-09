Berlusconi, da «asintomatico» a «ricoverarlo anche solo dieci ore dopo sarebbe stato tardi» (Di venerdì 11 settembre 2020) Sette giorni. Tanto è passato dal giorno del ricovero di Silvio Berlusconi al San Raffaele a causa del coronavirus, esattamente due giorno dopo aver ottenuto un tampone positivo – il 2 settembre -. All’inizio il medico del Cavaliere, Zangrillo, aveva parlato di una malattia asintomatica. Le ultime dichiarazioni del medico vanno, invece, nella direzione opposta arrivando a parlare di un Berlusconi morto Covid: «La carica virale del tampone di Berlusconi era talmente elevata che mesi fa il Covid lo avrebbe ucciso», dice Zangrillo. LEGGI anche >>> Berlusconi dice che lui ha una carica virale record, tra le più potenti «dieci ore dopo poteva essere troppo tardi» ... Leggi su giornalettismo

