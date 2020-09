Berlusconi a marzo sarebbe morto? Zangrillo dice una cosa senza senso per rimediare a una figuraccia

Leggi su tpi

(Di venerdì 11 settembre 2020) Ieri sera, a Piazza Pulita, abbiamo assistito all’ennesima maldestra acrobazia con tonfo finale sul dorso di un elefante del professor Alberto. Con la sua consueta faccia bronzea (a proposito, dove trova il tempo di abbronzarsi?), è riuscito ad aggiustare il tiro per l’ennesima volta, dopo che i fatti avevano smentito la sua dichiarazione precedente. Per chi non l’avesse capito infatti, il suo “-aprile, con la carica virale che ha”, è stato un goffo aggiustamento della sua famosa linea precedente, ovvero “Il virus è clinicamente, lo dicono i numeri dei ricoveri attuali” (per giunta ha detto la stessail professor Bassetti in tv due giorni fa, guarda ...