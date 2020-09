Beautiful | anticipazioni del 13 settembre | Flo vuole impedire le nozze di Hope

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 11 settembre 2020) Nuovo appuntamento cona partire dalle 14:00 di domenica 132020. Il nuovo episodio vedrà Thomas ead un passo dall’altare. Sembra tutto pronto per la cerimonia nuziale che unirà i due giovani per sempre. Il Forrester jr, si appresterà ad accogliere gli invitati, ben sapendo che molti di loro sono contrari alle. Tra loro, come noto, la famiglia Logan, con Brooke in testa, la quale sino all’ultimo, cercherà di convincere la figlia a tornare sui suoi passi. Flo invece, sembrerà essere determinata adil matrimonio; riuscirà nel suo intento?, trama 12: Flo riuscirà a fermare la cerimonia nuziale? Il segreto su Beth creerà tensione anche nel giorno ...