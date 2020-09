Beach volley, World Tour Vilnius 2020: quattro coppie italiane iscritte (Di venerdì 11 settembre 2020) Proseguono gli appuntamenti del World Tour di Beach volley. Mentre Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth sono impegnate nello spettacolare “King of the Court” di Utrecht, altre coppie azzurre sono pronte a scendere in campo nella tappa 1 stella di Vilnius (Lituania), in programma da venerdì 11 a domenica 13 settembre. Nel tabellone maschile ci saranno gli azzurrini Jakob Windisch/Samuele Cottafava e Tobia Marchetto/Alberto Di Silvestre, che partiranno direttamente dal main draw. Dovrà invece partire dalle qualificazioni l’altra coppia italiana maschile Labate/Panerati. Le azzurre Claudia Scampoli e Margherita Bianchin, reduci dall’ottimo secondo posto ai Campionati Italiani di Caorle, inizieranno la loro avventura a Vilnius ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 settembre 2020) Proseguono gli appuntamenti deldi. Mentre Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth sono impegnate nello spettacolare “King of the Court” di Utrecht, altreazzurre sono pronte a scendere in campo nella tappa 1 stella di(Lituania), in programma da venerdì 11 a domenica 13 settembre. Nel tabellone maschile ci saranno gli azzurrini Jakob Windisch/Samuele Cottafava e Tobia Marchetto/Alberto Di Silvestre, che partiranno direttamente dal main draw. Dovrà invece partire dalle qualificazioni l’altra coppia italiana maschile Labate/Panerati. Le azzurre Claudia Scampoli e Margherita Bianchin, reduci dall’ottimo secondo posto ai Campionati Italiani di Caorle, inizieranno la loro avventura a...

