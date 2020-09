Battisti | sono prigioniero politico | sequestrato dallo Stato Le istituzioni mi hanno dichiarato guerra

(Di venerdì 11 settembre 2020)le farneticanti dichiarazioni che il terrorista dei pac, condannato per 4 omicidi, ha consegnato al suo avvocato nel carcere oristanese di Massama, dove da 4 giorni è in sciopero della fame contro un isolamento che ritiene illegittimo

(ANSA) - ORISTANO, 11 SET - "Non mi hanno dato scelta: sono stato costretto ad uno sciopero totale della fame. Sono sequestrato: il sequestro è iniziato il 12 gennaio 2019 in Bolivia, continua oggi ne ...11 settembre 2020 "Non mi hanno dato scelta: sono stato costretto ad uno sciopero totale della fame. Sono sequestrato: il sequestro è iniziato il 12 gennaio 2019 in Bolivia, continua oggi nell'Isola d ...